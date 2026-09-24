Waverunner Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Waverunner Capital lud am 22.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Waverunner Capital hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,110 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at