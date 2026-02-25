Waverunner Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Waverunner Capital präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at