Wayfair A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wayfair A stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Wayfair A 3,12 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,443 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,02 Milliarden USD gesehen hatten.

