Wayfair Loss Narrows In Q1, Stock Down In Pre-Market
(RTTNews) - Thursday, Wayfair Inc. (W) announced first-quarter financial results, reporting a net loss of $105 million, or $0.80 a share, compared to $113 million, or $0.89 a share, in the prior year.
On an adjusted basis, earnings stood at $0.26 per share compared to $0.10 per share in the previous year.
Revenue increased to $2.931 billion from $2.730 billion last year.
In the pre-market hours, W is moving down 9.85 percent, to $66.14 on the New York Stock Exchange.
