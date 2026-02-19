Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
19.02.2026 21:55:00
Waymo: Expansionspläne erhalten Dämpfer in New York
Der US-Bundesstaat New York gibt die Pläne zur Legalisierung von Roboter-Taxis auf. Das ist ein herber Rückschlag, vor allem für die Alphabet-Tochter Waymo.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
