Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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14.09.2026 08:15:00
Waymo: US-Konzern bereitet offenbar Robotaxi-Start in Berlin vor
Erst kündigte Waymo einen Robotaxi-Dienst in München an, nun wird nach SPIEGEL-Informationen auch ein Start in Berlin vorbereitet. Die Genehmigungsgespräche seien weit fortgeschritten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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