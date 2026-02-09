Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

09.02.2026 23:30:00

Waymo Just Raised Another $16 Billion. Does That Make Alphabet the Ultimate AI Stock for 2026?

Waymo, Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) driverless car company, recently announced that it had raised an impressive $16 billion in its latest funding round. The money came from about 10 investors, including some money from Alphabet itself, and it means that Waymo now has a valuation of $126 billion -- more than double its value from just over two years ago.Waymo's capital raise is a great example of Alphabet's expanding AI footprint, and it's just one piece of the broader AI opportunity for Alphabet. Here's why it could help make Alphabet a top AI stock in 2026 and beyond.Image source: Waymo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
