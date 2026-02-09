Alphabet C Aktie
Waymo Just Raised Another $16 Billion. Does That Make Alphabet the Ultimate AI Stock for 2026?
Waymo, Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) driverless car company, recently announced that it had raised an impressive $16 billion in its latest funding round. The money came from about 10 investors, including some money from Alphabet itself, and it means that Waymo now has a valuation of $126 billion -- more than double its value from just over two years ago.Waymo's capital raise is a great example of Alphabet's expanding AI footprint, and it's just one piece of the broader AI opportunity for Alphabet. Here's why it could help make Alphabet a top AI stock in 2026 and beyond.
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
