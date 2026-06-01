ZEEKR Aktie
WKN DE: A4ZZZZ / ISIN: US98923K1034
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01.06.2026 13:41:00
Waymo Ojai: Waymos neue Robotaxis kommen aus China
Waymo bekommt neue Robotaxis. Der Ojai ist ein Kleinbus, der von der Geely-Tochter Zeekr in China gebaut wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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