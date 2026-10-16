Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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16.10.2026 21:03:10
Waymo Puts Toronto on the Map for Its Robotaxis
Training of the Waymo robotaxis will begin in the coming days, but you won’t be able to book a ride till 2028.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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07:52
|Trump will Ozean umbenennen - Google stellt sich angeblich quer (dpa-AFX)
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16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones fester (finanzen.at)
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16.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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12.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
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09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 755,00
|0,41%
|Alphabet A (ex Google)
|303,00
|-2,78%
|Alphabet C (ex Google)
|299,55
|-2,65%
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.