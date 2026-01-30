Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
30.01.2026 05:05:00
Waymo-Robotaxi fährt in der Nähe einer Grundschule ein Schulkind an
Ein Schulkind ist auf die Straße gesprungen und wurde von einem sofort bremsenden Robotaxi leicht verletzt. US-Behörde prüft das Waymo-Verhalten nahe Schulen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 730,00
|-0,40%
|Alphabet A (ex Google)
|285,20
|0,97%
|Alphabet C (ex Google)
|285,65
|0,95%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.