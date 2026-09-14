Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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14.09.2026 05:04:00
Waymo-Robotaxi meldet jugendliche Passagiere mit Waffe bei der Polizei
Nachdem eine Waffe bei zwei Fahrgästen erkannt wurde, hielt das Robotaxi an und Waymo rief die Polizei. Diese hat die beiden Jugendlichen verhaftet.
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