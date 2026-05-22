Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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22.05.2026 05:05:00
Waymo stoppt Autobahnfahrten und Robotaxi-Dienste in Städten mit Starkregen
Auf Autobahnen hat Waymo offenbar Probleme mit Baustellen, sodass diese Funktion ausgesetzt ist. In zwei Städten sind Robotaxis in überflutete Straßen gefahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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