Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Rückschlag für Waymo
|
18.11.2026 15:37:00
Waymo zieht nach zwei Fahrfehlern die Notbremse auf US-Autobahnen - Alphabet-Aktie in Grün
Bei einem der Zwischenfälle waren der Behörde zufolge drei Waymo-Fahrzeuge in eine gesperrte Baustellen-Zone auf einer Autobahn südlich von San Francisco gefahren. Bei dem anderen, der auf Videos im Netz zu sehen ist, versuchte ein Waymo-Robotaxi, sich an zwei Polizeiautos vorbeizumanövrieren, deren Fahrer gerade den Verkehr abbremsen wollten.
Die Verkehrsbehörde bezeichnete Fahrten von Waymo-Wagen auf Autobahnen als "unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit". Die Firma hatte Autobahn-Fahrten zuvor bereits für Nachbesserungen ausgesetzt, nachdem ein Wagen zu schnell durch einen Baustellenbereich gefahren war.
Waymo betonte, die Wagen seien schon seit Jahren autonom auf Autobahnen unterwegs gewesen. Für Kunden sind sie indes erst seit rund einem Jahr verfügbar. Waymo ist mit mehreren tausend Wagen in gut einem Dutzend US-Städten aktiv und kommt auf mehr als 500.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche. Die Firma hat Pläne für die internationale Expansion unter anderem nach London, Tokio und München.
Software zum autonomen Fahren funktioniert inzwischen zwar grundsätzlich fehlerfrei - doch Kritiker der Technologie verweisen darauf, dass ihr in manch ungewöhnlichen Situationen das menschliche Einschätzungsvermögen fehle.
Die Alphabet-Aktie gewinnt an der NASDAQ 0,8 Prozent auf 279,81 US-Dollar.
/so/DP/zb
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
07:50
|Waymo stoppt autonome Fahrten auf US-Autobahnen (Spiegel Online)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
16.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Alphabet-Aktie gibt ab: Google investiert in Kronstorf - weitere Bebauung geplant (APA)
|
16.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|256,40
|1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX volatil -- DAX fällt unter 26.000 Punkte -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte mit Schwankungen. Am deutschen Aktienmarkt geht es leicht nach unten. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.