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01.05.2026 06:31:29
Wayside Technology Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wayside Technology Group hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wayside Technology Group ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,12 Prozent auf 182,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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