Wayside Technology Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wayside Technology Group präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,43 USD gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Wayside Technology Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 220,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 161,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at