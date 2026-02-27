27.02.2026 06:31:29

Wayside Technology Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wayside Technology Group hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem EPS von 1,52 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Wayside Technology Group mit 1,52 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 161,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193,8 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,64 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 4,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Wayside Technology Group 652,52 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 465,61 Millionen USD erwirtschaftet worden.

