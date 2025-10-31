Wayside Technology Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wayside Technology Group hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,3 Millionen USD – ein Plus von 35,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wayside Technology Group 119,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at