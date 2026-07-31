Wayside Technology Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wayside Technology Group äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent auf 174,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at