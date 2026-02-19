Waystar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Waystar lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Waystar im vergangenen Quartal 303,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Waystar 244,1 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,610 USD gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,10 Milliarden USD, während im Vorjahr 943,55 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD und einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD beziffert.

