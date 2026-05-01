Waystar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Waystar präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 313,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at