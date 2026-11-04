Waystar veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Waystar ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Waystar die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 325,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 268,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at