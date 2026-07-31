Waystar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Waystar hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 319,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 270,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at