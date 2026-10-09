Waystream: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Waystream hat am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Waystream mit einem Umsatz von insgesamt 41,8 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 37,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at