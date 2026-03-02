02.03.2026 06:31:29

Wayz Intelligent Manufacturing Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wayz Intelligent Manufacturing Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,570 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Wayz Intelligent Manufacturing Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 673,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 95,67 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,720 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Wayz Intelligent Manufacturing Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,670 CNY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,18 Prozent auf 2,55 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

