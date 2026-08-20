WCE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WCE stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 MYR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte WCE ebenfalls 0,010 MYR je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 64,25 Prozent zurück. Hier wurden 140,8 Millionen MYR gegenüber 393,9 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at