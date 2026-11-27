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27.11.2026 06:31:29
WCE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
WCE veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 MYR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WCE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154,8 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 154,3 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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