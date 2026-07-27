WCF Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WCF Bancorp hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

WCF Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 3,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at