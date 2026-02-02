WCF Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WCF Bancorp lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,73 Prozent auf 2,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,970 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat WCF Bancorp im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,95 Millionen USD. Im Vorjahr waren 11,82 Millionen USD in den Büchern gestanden.

