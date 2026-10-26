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26.10.2026 06:31:29
WCF Bancorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
WCF Bancorp hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
WCF Bancorp hat ein EPS von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,120 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz lag bei 3,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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