WCT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WCT hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,22 Prozent zurück. Hier wurden 465,5 Millionen MYR gegenüber 542,6 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,030 MYR. Im letzten Jahr hatte WCT einen Gewinn von 0,190 MYR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,97 Milliarden MYR, während im Vorjahr 1,83 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at