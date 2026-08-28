WCT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WCT hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde mit 0,01 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 370,3 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 33,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 552,8 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at