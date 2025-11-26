WCT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WCT hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 MYR. Im Vorjahresviertel hatte WCT 0,120 MYR je Aktie erwirtschaftet.

WCT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 482,6 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 437,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at