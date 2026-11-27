WCT lud am 25.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 MYR gegenüber 0,010 MYR im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 427,0 Millionen MYR – eine Minderung von 11,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 482,6 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at