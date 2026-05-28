WCT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WCT hat am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 472,1 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 445,3 Millionen MYR.

Redaktion finanzen.at