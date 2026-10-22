WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|
22.10.2026 03:15:17
WD-40: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth quarter of fiscal year 2026 earnings call, held on Oct. 21, 2026, WD-40 (NASDAQ:WDFC) announced full fiscal year net sales of $688 million, up 11% year over year. The company relies on its asset-light business model, which requires minimal capital expenditure to compound returns over time. Understanding management's execution across geographic expansion and margin recovery is essential for evaluating its long-term trajectory. Three takeaways stood out for long-term investors on the call.
Direct distribution allows the company to capture higher revenue and build scale in key mature economies. Management transitioned Japan to a direct market to replicate its previous sales expansions in Mexico and Brazil.
Gross margin, the percentage of revenue remaining after subtracting direct manufacturing costs, dipped to 52.8% in the fourth quarter due to elevated raw material costs. Management implemented targeted price increases and supply chain efficiencies to restore profit margins toward its long-term target of 55%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WD-40 Co.
|
22.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WD-40 von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
20.10.26
|Ausblick: WD-40 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WD-40-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: WD-40 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WD-40 Co.
Aktien in diesem Artikel
|WD-40 Co.
|184,00
|-1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt veruscht sich an einer Stabilisierung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich vor dem Wochenende im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.