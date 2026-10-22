WD-40 Aktie

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WKN: 878588 / ISIN: US9292361071

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22.10.2026 03:15:17

WD-40: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its fourth quarter of fiscal year 2026 earnings call, held on Oct. 21, 2026, WD-40 (NASDAQ:WDFC) announced full fiscal year net sales of $688 million, up 11% year over year. The company relies on its asset-light business model, which requires minimal capital expenditure to compound returns over time. Understanding management's execution across geographic expansion and margin recovery is essential for evaluating its long-term trajectory. Three takeaways stood out for long-term investors on the call.

Direct distribution allows the company to capture higher revenue and build scale in key mature economies. Management transitioned Japan to a direct market to replicate its previous sales expansions in Mexico and Brazil.

Gross margin, the percentage of revenue remaining after subtracting direct manufacturing costs, dipped to 52.8% in the fourth quarter due to elevated raw material costs. Management implemented targeted price increases and supply chain efficiencies to restore profit margins toward its long-term target of 55%.

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