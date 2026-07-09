WD-40 Aktie

WD-40 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878588 / ISIN: US9292361071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 22:21:20

WD-40 Co Profit Climbs In Q3

(RTTNews) - WD-40 Co (WDFC) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $30.216 million, or $2.24 per share. This compares with $20.977 million, or $1.54 per share, last year.

Excluding items, WD-40 Co reported adjusted earnings of $31.5 million or $2.33 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 24.3% to $195.119 million from $156.915 million last year.

WD-40 Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $30.216 Mln. vs. $20.977 Mln. last year. -EPS: $2.24 vs. $1.54 last year. -Revenue: $195.119 Mln vs. $156.915 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 652 M To $ 667 M

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WD-40 Co.

mehr Nachrichten