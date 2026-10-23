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23.10.2026 06:31:29
WD-40 präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
WD-40 hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 1,56 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 176,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,08 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,69 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 687,99 Millionen USD, während im Vorjahr 619,99 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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