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10.08.2026 06:31:29
WDB coco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
WDB coco ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WDB coco die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2506,50 JPY. Im Vorjahresviertel waren 67,98 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 50,46 Milliarden JPY gegenüber 1,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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