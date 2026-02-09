WDB coco stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WDB coco präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 74,16 JPY gegenüber 82,53 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 1,22 Milliarden JPY, gegenüber 1,39 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at