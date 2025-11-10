WDB coco vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WDB coco veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48,08 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 91,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,01 Prozent auf 1,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte WDB coco 1,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at