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09.11.2026 06:31:29
WDB coco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
WDB coco hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
WDB coco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 80,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 48,08 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WDB coco in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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