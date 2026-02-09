|
WDB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
WDB hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,26 JPY gegenüber 47,46 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 12,73 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WDB 13,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
