10.11.2025 06:31:29
WDB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
WDB hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 31,57 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WDB noch ein Gewinn pro Aktie von 39,34 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WDB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
