WDB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WDB hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 42,61 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,51 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at