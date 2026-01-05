Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

05.01.2026 11:24:38

WDH 2/AKTIEN IM FOKUS: Rückversicherer schwach - Preisdruck

(Tippfehler berichtigt)

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rückerversicherern wie Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Swiss Re haben am Montag nachgegeben. Analysten verwiesen auf Preisdruck bei Januar-Vertragserneuerungsrunde. Im Januar werden die Preise für die Policen neu verhandelt. Munich Re büßten zuletzt 1,2 Prozent auf 534,00 Euro ein im DAX, auch Hannover Rück fielen um mehr als ein Prozent und Swiss Re gaben im SMI um 3,5 Prozent auf 128,20 Franken nach.

"Nach der außergewöhnlich profitablen Periode von 2023 bis 2025 beschreiben die großen Rückversicherungsmakler die Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2026 als eine Phase der Abschwächung des harten Marktes", schrieben die Analysten Michael Christodoulou und Michael Huttner von Berenberg.

Auch Ivan Bokhmat von Barclays schrieb von einem deutlich zunehmenden Preisdruck bei den Erneuerungen in diesem Jahr, was zusätzliches Risiko für die Konsensschätzungen erwarten lasse./ck/mis

Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 257,80 0,39% Hannover Rück
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 540,40 0,00% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Swiss Re AG 141,45 0,28% Swiss Re AG

