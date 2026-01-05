Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|
05.01.2026 11:24:38
WDH 2/AKTIEN IM FOKUS: Rückversicherer schwach - Preisdruck
(Tippfehler berichtigt)
FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rückerversicherern wie Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Swiss Re haben am Montag nachgegeben. Analysten verwiesen auf Preisdruck bei Januar-Vertragserneuerungsrunde. Im Januar werden die Preise für die Policen neu verhandelt. Munich Re büßten zuletzt 1,2 Prozent auf 534,00 Euro ein im DAX, auch Hannover Rück fielen um mehr als ein Prozent und Swiss Re gaben im SMI um 3,5 Prozent auf 128,20 Franken nach.
"Nach der außergewöhnlich profitablen Periode von 2023 bis 2025 beschreiben die großen Rückversicherungsmakler die Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2026 als eine Phase der Abschwächung des harten Marktes", schrieben die Analysten Michael Christodoulou und Michael Huttner von Berenberg.
Auch Ivan Bokhmat von Barclays schrieb von einem deutlich zunehmenden Preisdruck bei den Erneuerungen in diesem Jahr, was zusätzliches Risiko für die Konsensschätzungen erwarten lasse./ck/mis
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|257,80
|0,39%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|540,40
|0,00%
|Swiss Re AG
|141,45
|0,28%
