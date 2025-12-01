HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|
01.12.2025 14:53:38
WDH 2: Verwirrung um AR-Chef bei Hugo Boss - Frasers entzieht Unterstützung
(Tippfehler im Namen Frasers in Überschrift bereinigt)
METZINGEN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Modekonzerns HUGO BOSS hat die Unterstützung seines größten Anteilseigner verloren. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group. Dieser zufolge unterstützt der Investor den Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Herr Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Hugo Boss zu nehmen. Der Investor ist mit einem Anteil von 25 Prozent mit Abstand größter Aktionär bei dem Unternehmen.
In einer ebenfalls am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Modekonzerns wurde die Zukunft seines Aufsichtsvorsitzenden hingegen als gesichert beschrieben. "Stephan Sturm steht zu seiner Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender und hat die feste Absicht dieses Amt weiter auszuüben", hieß es./he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
Analysen zu HUGO BOSS AGmehr Analysen
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,39
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.