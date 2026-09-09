09.09.2026 22:09:38

WDH/Abflug von Trump nach Dallas wegen Sicherheitschecks verzögert

(Uhrzeiten von Trumps beabsichtigter Rede korrigiert)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Abflug von US-Präsident Donald Trump ins texanische Dallas hat sich aufgrund eines ungeplanten Sicherheitschecks an einer Notrutsche der neuen Air Force One verzögert. Diese müsse geprüft werden, sodass sich der Abflug etwa um eine Viertelstunde verzögern dürfte, sagte er vor Journalisten auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe Washington, nachdem er bereits einige Zeit auf den Abflug gewartet hatte. Den Grund für die Überprüfung konnte oder wollte Trump den Reportern gegenüber nicht preisgeben.

Trump beabsichtigt, heute zum ersten Midterms-Parteitag der Republikaner zu fliegen. Am Abend (20.15 Uhr Ortszeit, Donnerstag 03.15 Uhr in Deutschland) wird seine Rede erwartet. Nach seinem Statement vor den Journalisten bestieg er die von Katar geschenkte Air Force One.

Es ist nicht das erste Mal, dass es an der Maschine vom Typ Boeing 747 zu Problemen gekommen ist. Nach dem Nato-Gipfel in der Türkei war Trump erst in einem Täuschungsmanöver auf ein Militärflugzeug gewechselt, bevor er dann in Großbritannien in den neuen Jet aus Katar stieg. Medienberichten zufolge waren Fragen über die "Fähigkeiten" des neuen Flugzeugs im internationalen Einsatz aufgekommen. Gemeint waren vor allem Verteidigungsmöglichkeiten im Falle eines Angriffs./ngu/DP/nas

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