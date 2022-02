WDH/AKTIE IM FOKUS 2: Enttäuschender Ausblick lässt Delivery Hero einbrechen

(Im dritten Satz wurde ein Wort ergänzt.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach enttäuschenden Aussagen von Delivery Hero zum laufenden Jahr ist der Kurs der Aktie am Donnerstag eingebrochen. Mit einem Verlust von 15 Prozent auf 56,80 Euro lagen die Papiere weit abgeschlagen am Ende des Dax (DAX 40). Der Börsenwert brach um rund zweieinhalb Milliarden Euro auf nur noch etwas mehr als 14 Milliarden Euro ein. Damit verschärfte sich der Abwärtsdruck der vergangenen Monate noch einmal deutlich - seit Mitte November sackte der Kurs um mehr als 50 Prozent ab. Zudem kostete die Aktie erstmals seit April 2020 weniger als 60 Euro.

Für das laufende Jahr peilt der Vorstand des Unternehmens einen Bruttowarenwert von 44 bis 45 Milliarden Euro an. Davon sollen 1 bis 1,2 Prozent als operatives Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben. Das Management rechnet also mit einem weiteren Jahr mit hohen Verlusten.

Mit der Zielmarke für den Bruttowarenwert 2022 liege Delivery Hero um sechs Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jefferies-Analyst Giles Thorne in einer ersten Reaktion. Der Mittelwert der in Aussicht gestellten Prognosespanne für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) würde die Konsensschätzung sogar noch kräftiger verfehlen. Die Zunahme der Aufträge habe sich im vierten Quartal unterdessen im Verhältnis zum dritten Quartal nahezu halbiert.

Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens sei mittlerweile vor Herausforderungen gestellt, schrieb Andrew Ross von der Investmentbank Barclays. Delivery Hero agiere in einem Umfeld, in welchem "der Markt stark wachsende, aber verlustreiche Anlagen nicht mehr liebt". Nun komme es vor allem darauf an, dass das Unternehmen im Verlauf des zweiten Halbjahres die Profitabilität hochfahren kann./bek/ngu/zb

