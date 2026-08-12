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12.08.2026 08:50:38

WDH/AKTIE IM FOKUS: Jenoptik dank Zielen und Auftragslage vorbörslich begehrt

(In der Überschrift wurde ein fehlender Buchstabe beim Wort "begehrt" ergänzt.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Etwas optimistischere Jahresziele von JENOPTIK kommen am Mittwoch bei den Anlegern vorbörslich sehr gut an.

Die Titel des Technologiekonzerns wurden auf der Handelsplattform Tradegate fast sechs Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt, auch wegen positiver Kommentare zur Entwicklung der Auftragslage. Mit dort gezahlten 41,50 Euro winkt ihnen ein Hoch seit Mitte Juli.

Als Zulieferer von Halbleiterausrüstern wie ASML (ASML NV) hat das Unternehmen im zweiten Quartal überraschend stark vom KI-Boom profitiert. Vor diesem Hintergrund werden Umsatz und operative Marge nun jeweils in der oberen Hälfte der bisherigen Spannen gesehen.

Laut dem Jefferies-Analysten Henrik Paganetty haben die Auftragseingänge im zweiten Quartal die Erwartungen um 15 Prozent übertroffen./tih/zb

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