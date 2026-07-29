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29.07.2026 08:59:38

WDH/AKTIE IM FOKUS: Krones-Zahlen stützen jüngste Erholung

(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei KRONES kommen die Zahlen und die Bestätigung der Prognose am Markt gut an. Die Papiere des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers legten am Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um 2,5 Prozent auf 116,60 Euro zu. Ihre Kurserholung seit Mitte Juli dürften sie damit fortsetzen.

Krones stemmte sich im zweiten Quartal erfolgreich gegen ein zunehmend schwieriges Wirtschaftsumfeld. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust, teilte das MDax-Unternehmen (MDAX) mit und bestätigte deshalb die Ziele für das Gesamtjahr.

Analyst Stefan Augustin von Warburg Research hob nach den Zahlen sein Kursziel für Krones von 188 auf 191 Euro an. Damit signalisiert er für die Papiere, die in diesem Jahr mit einem Minus von mehr als 16 Prozent zu den schwächsten Werten im MDax zählen, weiter viel Spielraum nach oben./ajx/zb

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